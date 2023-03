Kiev anuncia extensão de acordo de cereais, Rússia nega

A Ucrânia anunciou, este sábado, que o acordo de exportação de cereais havia sido prorrogado por 120 dias. No entanto, horas mais tarde, Rússia veio dizer que só concordou com extensão por 60 dias.

"O acordo [sobre a exportação de cereais ucranianos através do Mar Negro] foi prorrogado por mais 120 dias", disse, este sábado (18.03), o ministro ucraniano do Desenvolvimento Comunitário, do Território e Infraestruturas, Oleksandr Kubrakov, na sua conta do Facebook.

Kubrakov agradeceu ao secretário-geral da ONU, António Guterres, e ao Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, assim como a todos os países aliados envolvidos na mediação.

"Isto significa que a Ucrânia continua a exportar os seus produtos agrícolas através de três portos", precisou o ministro, revelando que, desde agosto, 25 milhões de toneladas de cereais tinham sido enviadas "para satisfazer as necessidades do mundo".

No entanto, poucas horas depois, a Rússia veio dizer que concordou apenas com uma extensão do acordo de 60 dias e não 120.

"Há declarações de diferentes lados de que o acordo sobre exportação de cereais foi prorrogado por 120 dias", disse a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, Maria Zakharova, negando a veracidade da informação.

Guerra de Putin na Ucrânia agravou os preços dos alimentos To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

A mesma responsável, citada pela agência russa Interfax e replicada pela AFP, sublinhou: "Temos dito repetidamente que (...) o lado russo informou todas as partes interessadas de que o acordo foi prorrogado por 60 dias".

Na quarta-feira, a Turquia divulgou que estava a negociar com a Ucrânia e a Rússia uma nova prorrogação de 120 dias do acordo sobre os cereais, em vez dos 60 dias anunciados por Moscovo.

O acordo, aprovado em julho de 2022 sob mediação da ONU e da Turquia, foi prorrogado pela última vez em novembro passado e deveria expirar hoje.

Também o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, havia anunciado, este sábado (18.03), a prorrogação do acordo internacional sobre a exportação de cereais ucranianos, mas sem especificar a duração do pacto.

"A continuação e estabilidade do acordo é de importância vital", disse Erdogan.

Erdogan participou num evento público em Çanakkale, na Turquia ocidental, onde agradeceu à Ucrânia, à Rússia e às Nações Unidas pelo seu envolvimento nas negociações.

O acordo facilitou a exportação de 25 milhões de toneladas de cereais em mais de 1.600 viagens de navios mercantes desde julho passado. Cinquenta e cinco por cento destes alimentos foram para países em desenvolvimento.