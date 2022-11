MEDIATECA

Ucrânia: Acordo de exportação de cereais está seguro?

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, inicia esta quinta-feira (03.11) uma visita à Turquia para discutir com as autoridades de Ancara o acordo de exportação de cereais da Ucrânia e a candidatura da Finlândia e Suécia à Aliança. Esta semana, a ONU e a diplomacia turca conseguiram mediar a retomada do acordo por parte da Rússia, após Moscovo o ter suspendido.