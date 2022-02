Ucrânia aceita conversações de paz com a Rússia

A últimas notícias deste domingo (27.2) sobre a guerra na Ucrânia

- UE vai comprar armas para a Ucrânia

- A UE impõe novas sanções à Rússia e à Bielorrússia

- Protestos massivos em Berlim contra a guerra

- A Ucrânia e a Rússia aceitam negociar

- Putin põe forças nucleares em "regime especial" após declarações da NATO

- ACNUR espera a chegada de milhões de refugiados

- Detenções em protestos na Rússia

O Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy disse que estava disposto a "tentar" conversações com a Rússia, mas acrescentou que é "céptico" se estas conduzirão a um cessar-fogo.

"Vou ser honesto, como sempre: não acredito realmente no resultado desta reunião, mas deixe-os tentar", disse Zelenskyy numa declaração em vídeo.

Se houvesse uma "oportunidade" de acabar com a guerra, ele deveria participar nas conversações, acrescentou.

A Ucrânia disse neste domingo (27.2) estar pronta a negociar com Moscovo e estava a enviar os seus representantes para a fronteira da Bielorrússia. As conversações seriam as primeiras a realizar-se desde que a Rússia invadiu a Ucrânia.

Os colaboradores do Presidente ucranianos Volodymyr Zelenskyy disseram que as conversações seriam realizadas "sem condições prévias".

"A delegação ucraniana reunir-se-á com a Rússia sem estabelecer quaisquer condições prévias na fronteira Ucrânia-Bielorrússia na região do rio Pripyat", anunciou a presidência ucraniana nas redes sociais.

O anúncio surgiu depois de a Rússia ter divulgado que uma delegação russa iria participar em conversações com representantes ucranianos na Bielorrússia, país aliado de Moscovo.

Pela primeira vez em sua história, a União Europeia (UE) anunciou neste domingo (27.2) que comprará armas para um país sob ataque, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. O bloco europeu argumenta que vai adquirir e enviar armamento para a Ucrânia se defender da Rússia.

A presidente da Comissão Europeia também propôs a proibição da passagem de qualquer avião russo pelo espaço aéreo da União Europeia e o veto às transmissões da Russia Today e da Sputnik em território comunitário, bem como novas sanções contra Bielorrússia por sua colaboração na invasão da Ucrânia.

Em Berlim, centenas de milhares de pessoas foram para as ruas neste domingo (27.2) para para rejeitar a guerra da Rússia contra a Ucrânia. É uma das maiores manifestações observadas na Alemanha nos últimos anos.

(Última atualização 18:30 UTC - Tempo Universal Cooerdenado)