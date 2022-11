A arma antiaérea da era soviética que falhou na Polónia

O sistema antiaéreo S-300, desenvolvido na União Soviética, foi colocado em serviço pela primeira vez por Moscovo no final dos anos 1970. Foi usado em quase toda a Europa Oriental até a queda da Cortina de Ferro e o fim da Guerra Fria em 1991. De acordo com cálculos do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos (IISS), a Ucrânia sozinha teria tido mais de 250 S-300 pouco antes da Rússia invadir a Ucrânia em 24 de fevereiro.

No entanto, o cálculo ainda não inclui o S-300 das reservas da NATO que foram entregues como parte da ajuda militar à Ucrânia. Na primavera deste ano, os EUA pediram aos aliados da Ucrânia que fazem parte do chamado grupo de contato da Ucrânia que entregassem mais S-300s das propriedades da NATO do Leste Europeu para Kyiv. Em abril, a Eslováquia – membro da NATO desde 2004 – entregou um sistema de quatro lançadores de mísseis móveis e o radar correspondente. Em troca, a Alemanha transferiu os sistemas antiaéreos Patriot para a Eslováquia. Esta foi uma das primeiras chamadas "trocas de anéis" por meio das quais, parceiros ocidentais disponibilizaram equipamentos soviéticos antigos para a Ucrânia.

"O S-300 é um sistema fácil para os ucranianos se integrarem", disse o think tank americano, Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS) em outubro. O sistema antiaéreo é usado pelas forças armadas ucranianas há anos. No entanto, será "difícil encontrar sistemas adicionais" para continuar a apoiar a Ucrânia com mais sistemas de defesa antiaérea, disse o CSIS numa análise das opções ocidentais.

O sistema IRIS-T produzido na Alemanha, que é provavelmente o mais moderno sistema de defesa aérea móvel terrestre contra disparos de foguetes, é usado há muito tempo na Ucrânia. E mais estão a seguir. Mas a defesa antiaérea em muitas áreas da Ucrânia ainda depende do antigo S-300. Não está claro, no entanto, quantos dos sistemas soviéticos originais foram destruídos por ataques de mísseis russos desde fevereiro de 2022. Kyiv está a manter silêncio sobre as perdas técnicas.

No passado, a indústria de defesa da Rússia competia no mercado mundial com os sistemas de defesa antiaérea Western Patriot. O sistema S-400 – o modelo mais recente do S-300, que foi repetidamente modernizado desde a década de 1970 –– é construído na Rússia desde 2004.

Antes do intenso bombardeio na terça-feira, o oeste da Ucrânia havia sido repetidamente atacado pela Rússia Foto: Paula Bronstein/Getty Images

Míssil disparado da Ucrânia contra a Polónia

Segundo o governo polaco, o míssil que matou duas pessoas numa fazenda em Przewodow, na Polónia, na terça-feira era um "míssil muito antigo de fabricação russa". O míssil foi "provavelmente" disparado pela Ucrânia, disse o presidente polaco, Andrzej Duda.

Os alcances dos vários sistemas S-300 terrestres variam de 75 a 195 quilómetros (47 a 121 milhas).

Antes do intenso bombardeio na terça-feira, o oeste da Ucrânia havia sido repetidamente atacado pela Rússia. A base militar ucraniana de Yavoriv, ​​bem como a infraestrutura de energia, foram alvos. Localizada a cerca de 90 quilómetros ao sul do local de impacto do foguete em Przewodow, Yavoriv foi a base militar mais ocidental da União Soviética até o fim da Guerra Fria.

Não está claro se o foguete foi lançado de lá ou de outro local no oeste da Ucrânia, possivelmente para evitar um ataque russo - e depois falhou.

Em entrevista coletiva na quarta-feira, o secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse que "não queria entrar em detalhes porque a investigação está em andamento". Perguntas sobre se estilhaços de um míssil de ataque russo também foram encontrados além do míssil que se acredita ter sido disparado pela Ucrânia, ou se o míssil aparentemente falhado da Ucrânia foi interceptado pelo escudo protetor da NATO no sudeste da Polónia permanecem sem resposta.