Ucrânia: África na disputa entre Ocidente e Rússia

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, já teve três viagens a África. A última das quais foi em janeiro passado, tendo escalado Angola, África do Sul e eSwatini.

Vários chefes de Estado e de Governo europeus também visitaram no ano passado o continente africano. Um dos exemplos foi a visita do chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell. O que estaria na origem dessa apetência pelo continente africano pelos países direta ou indiretamente envolvidos no conflito em curso na Europa?

O especialista em Relações Internacionais, Wilker Dias, aponta a busca de fontes alternativas de fornecimento de energia para fazer face à crise energética que se vive na Europeu, com o corte de fornecimento do gás russo, como uma das hipóteses da corrida do ocidente a África.

"A Europa está em busca de outros mercados e a África tem esse potencial todo, embora ainda não exista um grande investimento nesta matéria, fora o caso de Moçambique, mas tem todas essas componentes que podem, de certa forma, serem extremamente importantes. Então, toda esta corrida dá-se necessariamente pelos recursos existenciais em África", avalia.

Interesse da Rússia em África

Por outro lado, de acordo com Wilker Dias, a Rússia estaria à procura de uma expansão militar no continente.

"Temos vários países ao nível de África que passam por situações de grandes conflitos e nada mais nada menos que uma potência como a Rússia, que tem um histórico e experiência militar com o continente africano para poder exercer essa influência armamentista. Se num país como o Mali, que está em guerra já há bastante tempo, consegue implementar a paz através da sua intervenção armada é uma mais valia", explica o especialista em Relações Internacionais.

O analista de política internacional André Thomashausen, da Universidade da África do Sul, acrescenta que o continente africano representa mais de um bilião de pessoas, "um decimo da população mundial e é o continente que tem o território maior neste planeta e tem a maior parte dos recursos dos recursos mineiros".

"A África tem a sua importância. O apoio do continente africano, por exemplo, na Assembleia das Nações Unidas é importante e ninguém está com indiferença para com este continente", considera Thomashausen.

E África?

O analista Wilker Dias diz que a África poderá tirar maior proveito dessa apetência do Ocidente e da Rússia ao continente, mas alerta que seria necessário líderes comprometidos e com uma planificação muito bem estruturada.

"São vários os recursos que a África tem e se conseguir negociar a exploração desses recursos, [envolvendo] também componente de formação educacional em termos de exploração dos recursos existentes, através de acordos de cooperação, poderíamos de certa forma ganhar um certo conhecimento para o desenvolvimento das nossas economias", conclui.