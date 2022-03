Ucânia: Maior central nuclear da Europa em chamas

Um funcionário do governo ucraniano disse à Associated Press que níveis elevados de radiação foram detetados perto do local da central nuclear de Zaporíjia, a maior da Europa, que está sob ataque das forças russas.

De acordo com um porta-voz da central nuclear, deflagrou um incêndio depois do ataque ao local, que fica na cidade de Enerhodar, no sul da Ucrânia.

A informação foi confirmada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Dmytro Kuleba.

"O exército russo está a disparar de todos os lados contra a central nuclear de Zaporíjia, a maior central nuclear da Europa. O fogo já começou. Se explodir, será 10 vezes maior do que Chernobyl! Os russos devem cessar imediatamente o fogo, permitir a entrada dos bombeiros e estabelecer uma zona de segurança!", lê-se na mensagem partilhada por Dmytro Kuleba, na rede social Twitter.

Citados pela Reuters, os Serviços de Emergência ucranianos anunciaram que o incêndio na central nuclear de Zaporizhzhia aconteceu fora do perímetro dos reatores.

Entretnato, as autoridades ucranianas garantiram que a segurança do centro nuclear agora está garantida. Um prédio de treinamento e um laboratório foram afetados pelo fogo.

O ataque russo à central nuclear de Zaporizhzhia poderá cortar a energia em boa parte do território ucraniano. Esta central garante cerca de 25% de toda a energia do país.

Em atualização