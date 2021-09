TV espanhola desculpa-se por comentário racista contra jogador nascido em Angola

A caminho do EURO2020: As estrelas europeias com raízes africanas

Breel Embolo | Suíça

O avançado do Mönchengladbach representa a Suíça desde os sub-16, mas nasceu nos Camarões, antes de emigrar para Basileia com a sua mãe e irmão, em 2003. Outros jogadores suíços no EURO2020 com raízes africanas incluem o companheiro de clube Denis Zakaria (pai da República Democrática do Congo, mãe do Sudão) e Kevin Mbabu, do Wolfsburg (mãe da República Democrática do Congo).