Turquia e RDC assinam sete acordos bilaterais na economia e segurança

A visita do Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, à República Democrática do Congo (RDC), onde chegou no domingo, fica marcada pela assinatura de sete acordos bilaterais de cooperação no domínio económico e de segurança entre Ancara e Kinshasa, esta segunda-feira (21.02).

"Reafirmámos mutuamente a nossa vontade de desenvolver a cooperação bilateral" e, no total, "foram assinados sete acordos entre a Turquia e a República Democrática do Congo", fez saber o Presidente turco através da rede social Twitter.

Foram assinados um acordo-quadro militar, um protocolo sobre ajuda financeira e um acordo de cooperação sobre a indústria de defesa, segundo fontes congolesas não identificadas pela agência France-Presse.

Os outros memorandos de entendimento dizem respeito à construção do Centro Financeiro de Kinshasa, infraestruturas e transporte fluvial no rio Congo e seus afluentes e construção de 1.083 quilómetros de autoestrada e de uma linha ferroviária.

Centro Financeiro Kinshasa

O ministro do Urbanismo congolês e um funcionário turco lançaram a construção do "Centro Financeiro Kinshasa", que albergará o Ministério das Finanças e os seus vários departamentos, numa concessão localizada não muito longe da escola turca, no distrito empresarial de Gombe, na zona norte da capital congolesa.

No domingo, depois de um encontro a dois com Erdogan, Presidente congolês, Felix Tshisekedi, saudou a assinatura dos acordos, considerando "que simbolizam o desejo de reforçar as relações" bilaterais.

Erdogan foi recebido com honras militares no domingo (20.01), em Kinshasa

No domínio da segurança, Kinshasa pediu "o apoio da Turquia para lutar contra as milícias e grupos terroristas no leste do país", flagelado por violência severa há quase 25 anos, disse o Presidente da RDC.

Erdogan foi acompanhado esta manhã ao aeroporto de Ndjili por Tshisekedi, de onde partiu em direção ao Senegal. O périplo do Presidente por África decorrerá até 23 de fevereiro e levá-lo-á ainda à Guiné-Bissau.

Relação Turquia-África

A Turquia tem vindo a reforçar a sua presença em África. Desde 2003, o seu volume de comércio com o continente aumentou de 2 mil milhões de dólares para, pelo menos, 25 mil milhões de dólares.

Erdogan visitou África quase 40 vezes desde 2005, tanto como primeiro-ministro como Presidente, sempre acompanhado por homens de negócios turcos.

Desde então, a Turquia abriu cerca de 40 embaixadas no continente e expandiu a rede da sua companhia aérea nacional, a Turkish Airlines.

A influência da Turquia em África está, por outro lado, cada vez mais relacionada com o universo da defesa. O país inaugurou a sua primeira base militar em África em 2017, na Somália.