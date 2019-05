Turistas resgatados no Burkina Faso chegam a França

O Presidente francês Emmanuel Macron e outros altos funcionários saudaram os franceses Patrick Picque, de 51 anos, e Laurent Lassimouillas, de 46 anos, e uma sul-coreana, quando desembarcaram do avião enviado para buscá-los no aeroporto militar de Villacourblay, a sudoeste de Paris.

Um funcionário da embaixada sul-coreana estava presente para saudar a terceira refém, cujo nome não foi divulgado. Uma mulher americana refém também libertada no resgate noturno da passada quinta-feira (09.05) foi entregue às autoridades dos Estados Unidos no Burkina Faso.

Emmanuel Macron

Dirigindo-se aos repórteres no aeroporto este sábado, Lassimouillas admitiu que ele e Picque deveriam ter seguido o conselho do Ministério das Relações Exteriores francês para evitar áreas de risco no Benin.

"Nós certamente deveríamos ter levado melhor em conta o conselho do Governo, bem como as complexidades de África", disse ele.

"Nossos primeiros pensamentos vão para as famílias dos soldados que nos libertaram deste inferno," acrescentou.

As duas mulheres foram descobertas durante o ataque e aparentemente foram mantidas em cativeiro por um mês.

A ministra da Defesa da França, Florence Parly, havia dito anteriormente que até mesmo Seul e Washington não pareciam estar cientes de que as duas estavam no Burkina Faso.

Macron anunciou planos para uma homenagem nacional aos soldados, Cedric de Pierrepont e Alain Bertoncello, membros da esquadra de elite de Hubert das forças especiais da marinha francesa que realizaram o incursão que resultou da libertação dos quatro reféns. O evento está previsto para a próxima terça-feira (14.05).

Vista Parcial do Parque Nacional de Pendjari

O resgate

A operação de resgate aconteceu depois que as forças de segurança rastrearam o trajeto dos sequestradores do Burkina Faso até um acampamento na fronteira com o Mali.

As autoridades temiam que os reféns estivessem prestes a ser entregues à Frente de Libertação do Macina (FLM), um grupo jihadista formado em 2015 que está alinhado com a Al-Qaeda na região, o que reduziria bastante as chances de um resgate.

"A decisão de Macron de encontrar os reféns anda de mãos dadas com sua decisão de homenagear os soldados", disse o oficial do Eliseu à agência noticiosa francesa, AFP.

Jean-Yves Le Drian

O ministro das Relações Exteriores de França, Jean-Yves Le Drian, disse no sábado que Picque e Lassimouillas, que foram capturados a 1 de maio, estavam em uma área do Benin que a França aconselhava os viajantes a evitar.

"A zona onde nossos dois cidadãos estavam há algum tempo era considerada uma zona vermelha, o que significa que é uma zona onde você não deveria ir, onde você está a assumir riscos significativos se for", disse Le Drian à rádio Europe 1.

O site de consultoria de viagens do Ministério das Relações Exteriores lista as áreas do norte do Benin, perto da fronteira com Burkina Faso, como "formalmente desestimuladas", incluindo as áreas do Parque Nacional de Pendjari, onde os dois homens visitavam quando desapareceram.

O corpo desfigurado do homem que guiava os turistas, junto com seu caminhão Toyota abandonado. foi encontrado logo após os dois franceses terem sido relatados como desaparecidos.

As revelações de Le Drian levaram alguns a criticar a decisão de Macron de receber pessoalmente os turistas este sábado.

"Os únicos concidadãos que merecem o tributo da nação hoje são os nossos dois heróis que morreram em combate para salvar turistas imprudentes," disparou no Twitter Hubert Falco, prefeito de Toulon, no sul da França, onde o comando Hubert está baseado.

Instabilidade na região

Apesar de o Benim ter sido poupado dos distúrbios vistos no Mali e no Burkina Faso, as autoridades francesas alertaram durante meses que os insurgentes jihadistas poderiam estender as suas operações para as regiões do deserto pouco povoadas mais ao sul.

"A ameaça está a evoluir e se tornou muito mais móvel, e agora os países ao sul do Mali se tornaram alvos", declarou Le Drian no sábado.

"As maiores precauções devem ser tomadas nessas regiões para evitar esses tipos de sequestros e evitar os sacrifícios exigidos aos nossos soldados", concluiu ele.

A Operação Barkhane da França conta com cerca de 4.500 soldados que atuam no Mali, no Burkina Faso, no Níger e nosequestrochibok Chade para ajudar as forças locais a combater os grupos jihadistas.

O ataque aos seqüestradores foi liderado pela unidade de comando da elite das forças especiais navais francesas, que foi enviada ao Sahel no final de março.

Eles foram auxiliados pelas autoridades do Burkina Faso e do Benin e pelos Estados Unidos, que forneceram inteligência e apoio.

Um total de 24 soldados franceses morreram na região desde 2013, quando a França interveio para expulsar grupos jihadistas que haviam assumido o controle do norte do Mali.