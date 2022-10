Turista alemão morto por assaltantes armados no parque sul-africano Kruger

Homens armados mataram a tiro um turista alemão durante um assalto na província de Mpumalanga, no leste da África do Sul, nesta segunda-feira (03.10).

Segundo a polícia local, o turista, assim como outros três alemães, estava em viagem pelo Parque Nacional Kruger, conhecida atração turística.

O grupo de turistas foi parado por suspeitos armados enquanto se dirigiam para o portão Numbi, no canto sudoeste do parque.

De acordo com o responsável da polícia local, Selvy Mohlala, os agressores exigiram que as portas do veículo fossem abertas, mas "o condutor trancou as portas e um dos suspeitos alvejou-o na parte superior do corpo pela janela", causando a morte do turista no local.

Em seguida, os assaltantes fugiram de carro, sem levar nada dos turistas.

Ministra do Turismo 'triste' com ataque

A ministra do Turismo da África do Sul, Lindiwe Sisulu, expressou tristeza com a notícia do assassinato do turista alemão e pediu que as autoridades atuem.

"Condeno este assassinato e assalto e peço punição severa para os responsáveis", disse Sisulu em comunicado.

A ministra salientou que o turismo está entre os principais motores económicos da África do Sul e está a assistir a um grande fluxo de pessoas que visitam o país. Sisulu afirmou que discutirá formas de garantir a segurança das pessoas que visitam a África do Sul.

O Parque Kruger, que cobre cerca de 20.000 quilómetros quadrados de savana não vedada, estende-se até Moçambique, é o maior parque nacional da África do Sul, e uma das reservas turísticas de vida selvagem mais populares do continente.