Turismo na Guiné-Bissau

O turismo é uma atividade económica pouco desenvolvida na Guiné-Bissau, mas sobretudo impulsionada pela exploração da natureza.

A Guiné-Bissau é um país localizado no Oceano Atlântico, a oeste do Norte de África. O arquipélago dos Bijagós, um conjunto 88 ilhas classificadas pela UNESCO desde 1996 como reserva da biosfera, é o principal motor de desenvolvimento do ecoturismo no país. Goza de uma diversificada fauna na qual se contam, entre outras espécies, macacos, hipopótamos, crocodilos, aves pernaltas, tartarugas marinhas e lontras. Do Parque Nacional Marinho João Vieira e Poilão, às florestas sagradas, das praias de Varela, ao ambiente festivo de Bissau, do Mercado de Bonfim, à Catedral da Sé da Candelária, existem vários motivos para visitar a Guiné-Bissau. O turismo ainda é bastante incipiente no país. A principal porta de entrada na Guiné-Bissau é o Aeroporto Internacional Osvaldo Vieira (OXB).