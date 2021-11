Turismo em São Tomé e Príncipe

Apesar da diversificada oferta turística que São Tomé e Príncipe tem para dar, as ilhas ainda não são um destino típico de férias para turistas internacionais.

Em São Tomé e Príncipe, o turista é convidado a descobrir as várias praias solitárias, praticamente virgens que embelezam a paisagem natural de São Tomé e Príncipe. Nas ilhas, pode-se mergulhar nas águas límpidas do Oceano Atlântico e conhecer os peixes exóticos que nele nadam. As roças são-tomenses também fazem parte do património turístico a conhecer no arquipélago.