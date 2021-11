A Tunísia é um país da África do Norte que pertence à região do Magrebe. A sua capital é Tunes e a sua língua oficial é o árabe. A Tunísia é limitada ao norte e leste pelo mar Mediterrâneo.

Possui fronteira ocidental com a Argélia e a leste e sul com a Líbia. Quase 40% da sua superfície é ocupada pelo deserto do Saara. Integrada nas principais organizações internacionais, a Tunísia faz igualmente parte da Liga Árabe, da União Africana (UA) e da Comunidade dos Estados do Sahel-Sahara (CEN-SAD), entre outras. A Tunísia conquistou a sua independência em relação a França em 1956, na altura sob a liderança de Habib Bourguiba, que se tornou o primeiro Presidente do país. A Tunísia foi o país pioneiro da chamada Primavera Árabe, uma onda revolucionária de manifestações e protestos que tiveram lugar no Médio Oriente e no Norte de África. Na Tunísia culminou com o afastamento de Ben Ali, Presidente deste país entre 1987 e 2011.