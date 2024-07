Trump sofre atentado na Pensilvânia

O candidato republicano às eleições presidenciais dos Estados Unidos, Donald Trump, foi hoje retirado de um comício de campanha na Pensilvânia, com sangue visível na orelha direita, depois de se terem ouvido tiros.

De acordo com a agência noticiosa AP, Trump tinha começado a discursar quando se começaram a ouvir estrondos. Segundo relatou a AP, também no local, o candidato à Casa Branca baixou-se rapidamente enquanto os seus guarda-costas o acompanharam do palco até ao carro.

O antigo presidente norte-americano ergueu o punho em desafio, debaixo de aplausos dos seus apoiantes.

Trump está bem

A campanha de Donald Trump disse, através de um comunicado, que o candidato republicano às eleições presidenciais norte-americanas "está bem", depois de ter sido retirado de um comício na Pensilvânia após se terem ouvido tiros no local.

O ex-presidente norte-americano "está bem e está a ser examinado num centro médico local", indicou o porta-voz, Steven Cheung, citado no comunicado.

Donald Trump Foto: Gene J. Puskar/AP Photos/picture alliance

"O presidente Trump agradece às autoridades e aos socorristas pela sua rápida ação durante este ato hediondo", acrescentou.

Entretanto, o porta-voz dos Serviços Secretos, Anthony Guglielmi, anunciou que "Trump está em segurança".

Segundo o comunicado, ainda serão divulgadas mais informações sobre o caso. O atirador foi abatido.

De acordo com o procurador distrital do condado de Butler, Richard Goldinger, o homem que disparou no comício de Donald Trump foi morto e um participante no evento também morreu.

O antigo presidente e presumível candidato republicano estava a mostrar um gráfico com os números da travessia da fronteira durante o seu último comício antes da abertura da Convenção Nacional Republicana, na segunda-feira, quando começaram a ouvir-se estrondos na multidão.

Trump foi visto a estender a mão direita em direção ao pescoço. Parecia haver sangue no seu rosto. Num sinal da importância da Pensilvânia para ambos os partidos, Trump, a vice-presidente Kamala Harris e a primeira-dama Jill Biden estiveram todos em campanha no estado no sábado.

Desde o péssimo desempenho do Presidente Joe Biden no debate, os democratas têm-se debatido com a questão de saber se ele deve continuar a ser o seu presumível candidato.

Biden prometeu continuar na corrida. Biden reuniu-se virtualmente com os membros das duas maiores bancadas democratas do Capitólio, numa altura em que procura recuperar o ímpeto da sua campanha de reeleição, mesmo com o aumento do número de democratas que pedem que ele se afaste.