Trump condenado: Defesa vai recorrer

O advogado de Donald Trump anunciou que vai recorrer "o mais rápido possível" da condenação, na quinta-feira (30.05), do ex-Presidente dos Estados Unidos.

"Em Nova Iorque, o procedimento diz: conhece-se a pena, depois recorremos", disse à televisão CNN Todd Blanche, o principal advogado do ex-dirigente.

O juiz decidiu que a leitura da sentença será em 11 de julho, dias antes de os republicanos escolherem formalmente Donald Trump como candidato presidencial.

O ex-Presidente foi condenado num julgamento criminal em que era acusado de ter falsificado documentos para encobrir um escândalo sexual, sendo considerado culpado em todas as 34 acusações.

Ex-Presidente dos EUA, Donald Trump, em tribunal, esta quinta-feira Foto: Steven Hirsch/New York Post/AP/pool/picture alliance

Donald Trump, que se torna no primeiro antigo Presidente norte-americano com cadastro, deverá ser o candidato republicano às eleições presidenciais que se realizam no final do ano e que o deverão opor ao atual Presidente Joe Biden. A convenção republicana vai ter lugar entre 15 e 18 de julho, em Milwaukee.

A reação de Trump

Em reação ao veredicto do júri, à saída do tribunal, em Nova Iorque, Trump repetiu as acusações que tem feito contra o juiz e contra o processo, defendendo que o "veredicto real" vai ser dado pelos eleitores nas eleições de novembro.

Por seu lado, a campanha de Biden reagiu, dizendo que "ninguém está acima da lei" e repetindo o argumento de que o boletim de voto vai ser a derradeira decisão.

Como a Europa reage a possível volta de Trump à Casa Branca? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

O julgamento de Trump durou seis semanas, foi dominado por histórias de sexo, dinheiro e política e o veredicto pode ter consequências decisivas para as presidenciais.

O Ministério Público de Nova Iorque alegou que o 45.º presidente dos Estados Unidos (2017-2021) era culpado de falsificar os documentos contabilísticos do seu grupo de empresas, a Organização Trump, para ocultar um pagamento a uma atriz de filmes pornográficos para evitar um escândalo sexual, no final da campanha presidencial de 2016.

Agora, não caberá aos jurados, mas sim ao juiz, definir a sentença, dentro de algumas semanas.

A falsificação de documentos contabilísticos é punível com pena de até quatro anos de cadeia no estado de Nova Iorque. Contudo, na ausência de antecedentes criminais do arguido de quase 78 anos, o juiz pode decidir-se por uma pena suspensa com liberdade condicional ou serviço comunitário, bem como uma multa.

Donald Trump tinha já dito que ia recorrer, algo que irá suspender os efeitos da sentença.