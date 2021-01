Trump apela para que não haja violência em novos protestos

O líder dos republicanos no Senado, Mitch McConnell, não descarta a possibilidade de votar a favor da destituição de Donald Trump. "Não tomei uma decisão final sobre o meu voto. Pretendo ouvir os argumentos jurídicos quando forem apresentados ao Senado", escreveu McConnell aos colegas republicanos numa nota tornada pública.

Trump é o primeiro Presidente a ser alvo de dois processos de destituição durante o mandato nos Estados Unidos. Em seu primeiro processo, o Presidente foi absolvido no Senado, de maioria republicana. Na ocasião, nenhum deputado de seu partido voltou por sua condenação. Dessa vez, 10 o fizeram. Posteriormente, no senado, um republicano endossou a acusação.

McConnell já tinha antecipado que não vai realizar uma sessão plenária antes do próximo dia 19 - véspera da posse do democrata Joe Biden como novo governante. Desta forma, Trump deve completar o seu mandato.

O debate jurídico em torno do tema é se o Congresso pode seguir com o impeachment após o Presidente deixar o cargo. Mais um debate de cunho político é se o grupo de senadores que romperam com Trump conseguirá formar a maioria para aprovar a sua destituição, que significaria perda do direito de se candidatar novamente.

Nacy Pelosi apresenta decisão de abertura de processo de "impeachment" de Trump

Pedido de calma

Os Estados Unidos estão passando por uma tensão política sem precedentes, após o violento ataque ao Capitólio ocorrido na semana passada e realizado por uma multidão de simpatizantes de Trump.

Donald Trump pediu para que seus apoiantes não incorram em "violência" nem desobedeçam a lei nos próximos dias. Os serviços de inteligência informam que há possibilidade de novos protestos armados dias antes da posse do mandatário eleito, o democrata Joe Biden.

"Diante das informações sobre novas manifestações, insisto para que não haja nada de violência, ninguém desobedeça a lei e nenhum vandalismo de nenhum tipo", declarou Trump em comunicado divulgado pela Casa Branca.

"Isso não é o que eu defendo, e não é o que os Estados Unidos defendem. Peço para que todos os americanos ajudem a diminuir as tensões a acalmar os ânimos. Obrigado", acrescentou o republicano.

Trump enviou mensagens contraditórias sobre o ataque ao Capitólio: durante a invasão, os descreveu os responsáveis pelo protesto como "gente muito especial", mas, depois, tentou se distanciar e condenou a violência.

Na terça-feira, Trump evitou assumir qualquer tipo de responsabilidade pelo ocorrido e defendeu como "totalmente apropriado" o discurso feito antes da invasão ao Capitólio, no qual incentivou os seguidores a irem ao Congresso para protestar contra a certificação da vitória de Biden.