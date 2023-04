Política Alemanha

"Troca por troca": Alemanha expulsa embaixadora do Chade

AFP | cm

há 1 hora há 1 hora

Alemanha ordenou que a embaixadora do Chade deixe o país após a expulsão "infundada" do embaixador alemão no Chade, na semana passada. "Lamentamos que tenha sido necessário chegar a este ponto", disse o porta-voz do MNE.