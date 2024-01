TIJ: Palestinianos devem ser protegidos de genocídio

O Tribunal Internacional de Justiça (TIJ) disse hoje que pelo menos alguns direitos reivindicados pela África do Sul na sua acusação de genocídio contra Israel no ataques à Gaza são plausíveis. A leitura está em curso.

Com a leitura ainda em andamento, o Tribunal Internacional de Justiça (TIJ), em Haia, disse esta sexta-feira (26.01) que reconhece o direito dos palestinianos em Gaza de serem protegidos de atos de genocídio.

Os palestinianos parecem ser um grupo protegido pela convenção do genocídio, entende o tribunal.

A decisão desta sexta-feira não trata da acusação central do caso - se genocídio ocorreu - mas focará na intervenção urgente pedida pela África do Sul, para travar a violência.

A ONU e outras ONGs de ajuda humanitária têm denunciado ataques israelitas contra acomodações de deslocados palestinianos Foto: Ashraf Amra/Anadolu/picture alliance

África do Sul em celebração

A África do Sul aplaudiu a decisão do Tribunal Internacional de Justiça (TIJ), considerando ser "monumental" para que seja respeitado o direito internacional no enclave palestiniano.

"Numa decisão sem precedentes, o Tribunal Internacional de Justiça (TIJ) determinou que as ações de Israel em Gaza são plausivelmente genocidas e indicou medidas provisórias nesse âmbito", referiu em comunicado o Ministério das Relações Internacionais e Cooperação da África do Sul (Dirco).

A diplomacia sul-africana adiantou que "para a implementação do Direito Internacional a decisão é monumental". Pretória apelou ainda a Israel para "não agir no sentido de frustrar a aplicação da ordem judicial", hoje anunciada

​(Em atualização)