Tribunal confirma reeleição de Ibrahim Boubacar Keïta no Mali

O Tribunal Constitucional do Mali confirmou esta segunda-feira (20.08) a reeleição do Presidente Ibrahim Boubacar Keïta, com 67,16% dos votos, na segunda volta realizada a 12 de agosto, rejeitando as acusações de fraude da oposição.

Entretanto, em entrevista exclusiva à DW África, em Bamako, o líder da oposição Soumaïla Cissé disse que continuará a denunciar a fraude eleitoral e que espera uma mobilização social no país contra o resultado da segunda volta das presidenciais.

"Quando vemos os jovens mobilizados fora do país de uma forma extraordinária, vemos como as pessoas se mobilizam em Bamako e no resto do país, nas diferentes regiões, é óbvio que existe um movimento popular por trás de tudo isso. Nada resiste ao povo e são as pessoas que estão sempre certas. O povo maliano sabe a verdade, mas o tempo da justiça é outro", afirmou o líder da oposição.

Resultado paralelo

No fim de semana, Soumaïla Cissé e as plataformas de aliança que o apoiam denunciaram o que chamam de "ditadura da fraude" arquitetada pelo Governo. Uma contagem de votos paralela foi realizada pela oposição e, segundo estes resultados, o líder opositor seria eleito Presidente com 51,75% dos votos.

"Tentamos justificar nossos números, apresentá-los ao público, à imprensa nacional e internacional para mostrar que numa assembleia de voto que abre por 10 horas, não podem votar 250 pessoas, quanto mais 700, 800 pessoas que vimos em algumas assembleias de voto", justificou Soumaïla Cissé, acrescentando que "qualquer número, qualquer número de eleitores, qualquer número de votos que exceda um certo limite, foi para encher as urnas".

Reforma eleitoral

O líder da oposição, que é ex-ministro das Finanças, afirmou que o Mali necessita de uma reforma eleitoral, para tornar o processo mais transparente e credível. De acordo com Cissé, é preciso "assegurar que aqueles que organizam as eleições sejam pessoas independentes, administrações independentes, porque no Mali, é o Ministério da Administração do Território que organiza o pleito".

Cissé apelou à comunidade internacional para agir contra a fraude eleitoral que, segundo ele, está em curso no país. Entretanto, antes mesmo do anúncio oficial desta segunda-feira, o Presidente francês, Emmanuel Macron, já havia saudado o seu homólogo Ibrahim Boubacar Keïta pela reeleição.

A missão de observadores da União Europeia e outros grupos locais e internacionais disseram que, apesar de várias irregularidades e interrupções, não viram evidência de fraude no pleito ocorrido a 12 de agosto.

Desafios do novo Governo

O Presidente reeleito, aos 73 aos de idade, começará seu segundo mandato de cinco anos a 4 de setembro. A sua reeleição confirmou-se apesar das ferozes críticas aos fracassos em lidar com a violência jihadista e as tensões étnicas que abalaram o empobrecido Estado do Sahel.

Entre os desafios de Keïta , quando ele iniciar o novo mandato, será fortalecer um acordo de paz de 2015 entre o Governo, grupos aliados do Governo e ex-rebeldes.