Tragédia em mina de platina na África do Sul

Acidente em mina na África do Sul, com queda de elevador, deixa 11 mortos e 75 feridos. Quatro moçambicanos entre os feridos graves. Empresa suspende operações e inicia investigação.

Pelo menos 11 pessoas perderam a vida e outras 75 ficaram gravemente feridas em um trágico acidente ocorrido ontem em uma mina de platina na cidade de Rustenburg, na província Noroeste da África do Sul. A informação foi confirmada nesta terça-feira (28.11) pela Impala Platinum, empresa responsável pela exploração.

O acidente aconteceu durante o transporte de funcionários do poço 11 à superfície, no final do turno de segunda-feira, 27 de novembro de 2023. Segundo comunicado da empresa divulgado na rede social X, o transportador começou a descer inesperadamente às 16h54 (hora local), antes de parar quando seu contrapeso ficou preso.

Entre os 75 feridos, quatro são moçambicanos, informou um porta-voz da mineradora. "Não há vítimas mortais de Moçambique. Quatro pessoas ficaram feridas e estão hospitalizadas, são moçambicanos", afirmou Tumelo Nkisi à Lusa.

"A operação de resgate na mina foi concluída e os 86 funcionários foram localizados. Os feridos foram transferidos e estão recebendo tratamento em quatro hospitais da região", informou a empresa no comunicado.

O acidente ocorreu na cidade de Rustenburg, na província Noroeste da África do Sul.

Investigação é instaurada

Todas as operações na exploração mineira foram suspensas nesta terça-feira, enquanto uma investigação é instaurada para esclarecer as causas do acidente.

Nico Muller, diretor-executivo da Impala Platinum, expressou profundo pesar pela tragédia, declarando: "Este é o dia mais sombrio da história da Implats, e nossos corações estão tristes pelas vidas perdidas e pelos indivíduos afetados por este acidente devastador. A Implats está a ooferecendo apoio às famílias e colegas dos mortos no cumprimento do dever."

O elevador envolvido no acidente despencou no subsolo do poço 11 da Impala Platinum Holdings Limited. A empresa abriu um inquérito para investigar as causas do incidente e suspendeu imediatamente todas as operações de mineração na região.

A Implats é uma das principais produtoras mundiais de platina, empregando mais de 66.000 pessoas na África do Sul, conforme o relatório financeiro anual de 2023 divulgado em junho. Além da Impala Rustenburg, a empresa é proprietária de mais quatro minas no país, com operações também no Zimbabué e no Canadá.