Trabalhadores da estatal de águas de Luanda suspendem greve

Luanda: Convivência diária com o lixo está de volta

Governadora exonerada no meio da crise

A crise do lixo na cidade de Luanda é apontada como a razão da exoneração de Joana Lina do cargo de governadora de Luanda, no passado dia 30. A exoneração ocorreu depois da polémica do concurso público de novas operadoras de gestão de resíduos. A agora ex-governadora é acusada de falta de transparência no processo de seleção de empresas que fariam a gestão do lixo.