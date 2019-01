Três estudantes e um polícia mortos em tumultos na RDC

Cobalto no Congo: O preço da ganância

Em pleno "cinturão de cobre" africano

A GECAMINES é a maior empresa de mineração do Congo. Está localizada em Lubumbashi, a segunda maior cidade do país, no centro do chamado "cinturão de cobre" africano. Muitas grandes empresas internacionais instalaram-se aqui, na fronteira com a Zâmbia. Anualmente são produzidas 5000 toneladas de cobalto.