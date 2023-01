China: Três anos desde o início da COVID-19

À medida que famílias e amigos se reúnem na China, o marco é agridoce, pois a ameaça do coronavírus permanece alta e as autoridades usaram a pandemia para desenvolver um conjunto mais eficiente de ferramentas para reprimir a sociedade.

Depois de fechar o país para o mundo exterior por quase três anos, a China reabriu suas fronteiras no domingo, com cidadãos chineses vivendo no exterior e visitantes estrangeiros chegando a tempo para o Ano Novo Lunar sem ter que passar por longas e rígidas quarentenas.

A medida da China ocorre muito depois de muitos países reabrirem suas fronteiras e segue protestos públicos maciços contra políticas rígidas de contenção. Também ocorre em meio a um aumento nos casos e mortes por coronavírus. Ainda assim, muitas pessoas receberam o tão esperado momento com alegria e alívio.

"Depois de não poder voltar para casa por mais de três anos, finalmente posso passar um tempo de qualidade com minha família durante a época mais importante do ano", disse um cidadão chinês de sobrenome Zhang, que desembarcou na cidade do sul de Guangzhou na manhã de domingo.

Quase três anos atrás, a pandemia do COVID-19 começou na cidade central de Wuhan. As pessoas que vivem lá hoje disseram que, apesar da empolgação com a reabertura da China, a súbita reviravolta na política do governo e o número crescente de casos ainda estão forçando muitas pessoas a permanecerem em alerta máximo.

"Há duas semanas, se uma pessoa na comunidade desse positivo para COVID-19, todos nós seríamos colocados em quarentena centralizada”, disse Andy Yuan, morador de Wuhan.

"E agora, o governo está dizendo a todos que o COVID-19 é apenas mais um resfriado. É difícil para as pessoas aceitarem a mudança repentina da retórica oficial em um prazo tão curto. a dificuldade em obter medicamentos os deixa em pânico. Nesse ponto, a ansiedade e a preocupação ainda são as atitudes dominantes", disse ele à DW.

Modelo draconiano de contenção de coronavírus da China

A reabertura ocorre quando a China marca três anos desde que relatou a primeira morte por COVID-19. Em 11 de janeiro de 2020, um homem de 61 anos em Wuhan morreu de pneumonia em um hospital e, dias depois, a cidade de 11,8 milhões entrou em bloqueio total por mais de dois meses.

Coronavírus: O que muda com a declaração de pandemia? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

O proeminente escritor chinês Murong Xuecun, que documentou o bloqueio em seu último romance, disse que o bloqueio transformou Wuhan em uma "cidade semelhante a uma prisão".

"Na época, os hospitais estavam sem medicamentos, as comunidades foram isoladas e muitos residentes de Wuhan foram colocados em quarentena centralizada", disse ele à DW. "As medidas draconianas colocaram os residentes de Wuhan em situações terríveis e o governo chinês posteriormente replicou as políticas estritas em outros lugares da China”, acrescentou.

"As medidas iniciais impostas em Wuhan lançaram as bases para todo o controle de informações, censura e prisões que ocorreram posteriormente”, disse ele.

Embora o governo chinês não tenha experiência em confiar nas autoridades locais para controlar a sociedade civil durante o bloqueio em Wuhan em 2020, Murong disse que eles se familiarizaram mais com a forma de reforçar o controle no nível local durante o bloqueio de Xangai em 2022, causando uma escassez generalizada de insumos básicos da cidade.

"A decisão de impor bloqueios em Wuhan ou Xangai veio da vontade de um homem, e essa pessoa é [o presidente chinês] Xi Jinping”, disse ele.

"Para implementar completamente as medidas de zero COVID e demonstrar sua lealdade às autoridades centrais, muitas autoridades locais impuseram bloqueios em algum momento durante a pandemia. Algumas até impuseram bloqueios quando não havia casos locais", acrescentou.

O governo chinês foi acusado de restringir os direitos e liberdades básicos dos cidadãos. Foto: Ng Han Guan/dpa/AP/picture alliance

COVID na China é um "trauma inesquecível"

O morador de Wuhan, Yuan, disse que muitas pessoas ao seu redor não se lembram de suas experiências nos últimos três anos, e algumas descrevem a vida sob o regime zero-Covid como "uma experiência inesquecível e traumática" da qual sempre se lembrarão.

"A maioria das pessoas não tem tempo para recordar o que aconteceu nos últimos três anos, porque têm de lidar com muitos problemas que estão enfrentando atualmente", disse ele.

"Muitas discussões públicas são sobre quando haverá outra onda de surto local na China. Alguns estão se concentrando em estocar medicamentos essenciais, enquanto outros estão tentando voltar ao trabalho, já que muitas pessoas perderam seus empregos devido a bloqueios rígidos. olhamos para toda a sociedade, uma conclusão compartilhada pela maioria dos chineses é sua frustração com as políticas de COVID-zero", acrescentou.

Durante a pandemia, o governo chinês foi acusado de usar tecnologias avançadas para aprimorar suas habilidades de restringir os direitos e liberdades básicos dos cidadãos.

A advogada chinesa de direitos humanos Wang Yu foi proibida de embarcar em voos, comprar passagens de trem, ficar em hotéis ou comer em certos restaurantes por causa do status "anormal" de seu código de saúde, um aplicativo que as autoridades chinesas usam para rastrear o histórico de viagens dos cidadãos ou registros médicos.

"Não pude voltar para casa de 17 de agosto a 10 de dezembro do ano passado devido à anormalidade do meu código de saúde ou aos bloqueios impostos pelas autoridades", disse ela à DW. "O principal objetivo do governo chinês é manter a estabilidade e restringir a liberdade dos cidadãos. Sua capacidade de atingir esses objetivos atingiu um nível totalmente novo."

Alguns permanecem pessimistas sobre as perspectivas na China. Foto: Bertha Wang/AP/dpa/picture alliance

Uma perspectiva pessimista sob Xi

Enquanto milhões de cidadãos chineses tentam superar a pandemia, alguns permanecem pessimistas sobre as perspectivas na China quando Xi inicia seu terceiro mandato.

"As pessoas com recursos ou meios tentarão deixar a China e emigrar para outros países durante este período de controle relativamente frouxo", disse Amy Li, cidadã chinesa de Wuhan na casa dos 30 anos. "A maioria das pessoas como eu terá que ajustar sua mentalidade e se preparar para o controle mais rígido do governo sobre a sociedade no futuro", disse ela à DW.

O escritor chinês Murong disse que desde que Xi assumiu o poder, ele permitiu que a autoridade do Partido Comunista Chinês se expandisse enquanto continuava a apertar o controle sobre a sociedade civil.

"A pandemia permitiu ao governo chinês expandir sua autoridade em nome da prevenção da pandemia", disse ele, acrescentando que espera que Xi mantenha o poder que acumulou nos últimos três anos.

"Quando olho para trás, para a vida na China em 2019, tornou-se um período maravilhoso para o qual todos os chineses não podem voltar. Acredito que o governo chinês continuará a usar tecnologias avançadas para controlar os cidadãos chineses, bem como a opinião pública. nas mídias sociais. A vida na China se tornará cada vez mais difícil", disse ele.