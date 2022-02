MEDIATECA

Tráfico de animais: Pangolins sob ameaça

Os pangolins são os mamíferos mais traficados do mundo. A sua carne é considerada uma iguaria e as suas escamas são muito utilizadas na medicina chinesa. África entrou para a rota do tráfico deste mamífero, porque na Ásia já é difícil encontrá-lo vivo.