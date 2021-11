10 anos do ataque à seleção de futebol do Togo em Cabinda

A 8 de janeiro de 2010, o autocarro da selecção nacional do Togo foi atacado em Cabinda, quando seguia para a CAN. O ataque deixou dois mortos e vários feridos, entre eles Kodjovi Obilalé. As lesões forçaram o guarda-redes a abandonar a carreira. Formou-se em educação especial e escreveu uma autobiografia. Foi agora reconhecido com o prémio especial da Confederação Africana de Futebol.