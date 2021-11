MEDIATECA

"Todos os moçambicanos têm uma história para contar"

No seu livro, "O Caçador de Elefantes Invisíveis", Mia Couto retrata, através de pequenas histórias, aquilo "que é a realidade de Moçambique". Mais do que falar das guerras, das cheias que assolam o país, da pandemia ou da miséria em que ainda muitos vivem, o escritor quis, nesta obra, "iluminar a forma como os moçambicanos resistem e constroem a sua vida" para lá de todas as adversidades.