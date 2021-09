Tigray: ONU receia que conflito se espalhe pelo Corno de África

A alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos disse esta segunda-feira (13.09) recear que o conflito na região de Tigray, na Etiópia, se propague pelo Corno de África, acusando os dois lados de abusos.

O conflito estendeu-se, nos últimos meses, às regiões vizinhas de Afar e Amhara, e "arrisca-se a que se propague a todo o Corno de África", afirmou Michelle Bachelet, perante o Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), num debate sobre Tigray.

A alta comissária da ONU apelou a "todas as partes para porem imediatamente termo às hostilidades, sem condições prévias, e a negociarem um cessar-fogo duradouro".

O Norte da Etiópia tem sido palco de fortes combates, desde novembro, quando o primeiro-ministro, Abiy Ahmed, enviou o Exército para Tigray para fazer cair as autoridades regionais da Frente Popular de Libertação do Tigray (FPLT).

Rebeldes da TPLF ganharam terreno nos últimos meses

"Graves relatos de violações"

Na altura, o primeiro-ministro disse que a operação militar era a resposta aos ataques aos campos militares federais orquestrados pela FPLT.

"Apesar da dinâmica em mudança do conflito, tem havido uma constante: múltiplos e graves relatos de alegadas violações grosseiras dos direitos humanos, do direito humanitário e dos refugiados por todas as partes", afirmou Bachelet, sublinhando que "o sofrimento civil é generalizado e a impunidade é generalizada".

"Nos últimos meses, detenções em massa, assassinatos, pilhagens sistemáticas e violência sexual continuaram a criar um clima de medo e uma erosão das condições de vida que levou ao deslocamento forçado da população civil de Tigray", afirmou.

Cooperação para investigação

Porém, Michelle Bachelet saudou a cooperação do Governo etíope com a investigação conjunta em curso do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos e a Comissão Etíope dos Direitos Humanos, cujas conclusões deverão ser publicadas a 1 de novembro.

Bachelet: "Há graves relatos de violações dos direitos humanos"

Já é claro, afirmou, "que os casos documentados envolvem múltiplas alegações de violações dos direitos humanos, incluindo ataques a civis, execuções extrajudiciais, tortura e desaparecimentos forçados".

E conclui:"A violência sexual e baseada no género é caraterizada por extrema brutalidade, incluindo violação em grupo, tortura (...) e violência sexual, motivada por motivos étnicos".

A responsável da ONU disse também que continuam a surgir relatos de detenções arbitrárias em larga escala de civis originários do Tigray, enquanto outros advertem que as pessoas dessa origem estão a ser detidas por causa da sua etnia.

"Reitero também o meu apelo ao Governo da Eritreia para que garanta a responsabilização por alegadas violações generalizadas dos direitos humanos pelas suas forças na região do Tigray", disse ainda Michelle Bachelet.

Além de Tigray, para a alta comissária "são necessários mais esforços para pôr fim à violência intercomunal mortal" e "a resposta não pode ser uma resposta militar".