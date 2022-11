Tiago Costa nasceu em Lisboa em 1985, mas podia muito bem ter nascido na antiga União Soviética, dado o contexto daquela altura, em Angola.

Estudou em várias cidades de Portugal antes de regressar a Luanda após conclusão de licenciatura em Direito na Universidade Católica do Porto e pós-graduação em Assessoria e Consultadoria em Comunicação e Marketing.

Desde cedo mostra aptidões para a comunicação escrita e oral e, enquanto frequentava o curso de Direito, começou a escrever e a ver publicados alguns artigos seus numa revista cujo mercado principal era Angola, com principal destaque nas eleições legislativas de 2008. Participa como assistente de produção na curta-metragem "Alambamento", vencedora do Prémio FIC 2010. Acabado o curso, volta para Luanda onde passa a colaborar com a revista mensal "ÁfricaToday". No mesmo espaço de tempo, com mais dois amigos, produz uma edição especial da Revista Comunicar (propriedade do Ministério da Comunicação Social) a propósito do novo pacote legislativo (TV, Rádios Comunitárias, Estatuto dos Jornalistas...). De regresso a Portugal, e enquanto termina a pós-graduação, colabora com a agência de comunicação angolana Executive. De regresso a Angola, começa a trabalhar como "Public Affairs" na embaixada dos Estados Unidos da América. Na mesma altura, torna-se o criador, produtor e mais tarde humorista do GOZ'A'QUI, uma produtora de conteúdos digitais humorísticos e de stand-up comedy ao vivo, que realiza ou co-realiza eventos regularmente, na cidade capital, com o objectivo de promover humoristas que se encontrem em território nacional.

"Acredito que o que faço é pelo e para os outros. Ou seja, não faço nada para mim. Entendo, no entanto, que sei o que os outros devem ou não fazer, a nível comunicacional, para serem bem sucedidos ou para evitarem crises, assumindo que a comunicação e a imagem estão intrinsecamente ligadas. Rejo-me pela máxima de que 'a imaginação é mais importante que o conhecimento' e movo-me pelo desejo de que o meu próximo Presidente não tenha de tratar da sua saúde em Espanha ou enviar os filhos para estudar na Inglaterra. Leva tempo mas, Roma não se construiu em dois dias... nem Angola se roubou sozinha."