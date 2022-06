Terrorismo: Moçambique reforça segurança em todos os aeroportos

"Com certeza que há reforço, as Forças de Defesa e Segurança reforçaram as medidas em todos os aeroportos, isso existe", disse o presidente do Instituto de Aviação Civil de Moçambique (IACM), João de Abreu, em resposta a uma pergunta concreta da agência Lusa sobre a influência que a insurgência no norte tem sobre o resto do país.

Abreu garantiu que os aeroportos moçambicanos estão seguros face a qualquer ameaça de ataque e operam dentro de padrões de segurança certificados por entidades internacionais competentes.

"Todos os aeroportos do país cumprem. As Forças de Defesa e Segurança estão de prontidão", declarou.

Em matéria de segurança aeroportuária, prosseguiu, "não se negoceia" e as autoridades não podem ser "permissíveis".

Aeroporto da Beira

Sobre o facto de o Aeroporto Internacional da Beira, província de Sofala, centro do país, ter anunciado na segunda-feira (20.06) o reforço das medidas de segurança, João de Abreu disse que a informação prende-se com o processo de renovação do certificado internacional que aquela infraestrutura desencadeou.

"O Aeroporto Internacional da Beira está num processo de renovação da certificação e um dos requisitos é o cumprimento das medidas de segurança. Não se certifica ninguém sem a observância das medidas de segurança", frisou.

A província de Cabo Delgado é rica em gás natural, mas aterrorizada desde 2017 por rebeldes armados, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.