Manica: Tensão entre polícia e caravana de Venâncio Mondlane

A Polícia da República de Moçambique (PRM) anunciou esta quinta-feira (03.10) que há um processo-crime contra o candidato à presidência apoiado pelo partido Otimista para o Desenvolvimento de Moçambique (PODEMOS), que está a realizar a sua campanha eleitoral em Manica, centro de Moçambique, desde quarta-feira (02.10).

Com efeito, um cidadão passou de viatura em frente à caravana do Venâncio Mondlane, que arrastava massas, atropelando os apoiantes do candidato presidencial, o que motivou que os manifestantes partissem para a violência contra o indivíduo que foi espancado, mas sobreviveu graças a intervenção da polícia.

O chefe das relações públicas no comando provincial da PRM em Manica, Mouzinho Manasse, atribui a culpa do sucedido a Venâncio Mondlane, invocando o crime de incitação à violência.

"Está a decorrer um processo contra o candidato do partido PODEMOS, este é indiciado ao crime de incitação a violência, onde após um acidente do tipo choque envolvendo um auto ligeiro de passageiro, os membros e simpatizantes do partido PODEMOS retiraram o motorista da sua viatura e agrediram-no fisicamente e destruíram a viatura do mesmo".



Instado a comentar sobre o sucedido, Venâncio Mondlane disse que a polícia deve ser imparcial. "Agora dizem que processaram Venâncio Mondlane, porque marchou fora da hora. Todo o mundo viu um carro da polícia com bandeira do tal partido a fazer campanha, porque que não processam a esse candidato e esse partido?", questionou.

O jurista André Júnior disse à DW que não há espaço para incriminar o candidato. "Há necessidade de se fazer uma investigação" para se poder concluir "se efetivamente teria sido o indivíduo ou o candidato Venâncio Mondlane a ter instigado ou a ter motivado, a ter impulsionado, a ter feito com que as pessoas que cometeram a violência tenham cometido a violência", argumenta.

Campanha na reta final

Entretanto, os partidos políticos FRELIMO, RENAMO e MDM preparam-se para os últimos dias de campanha em Manica.



A FRELIMO tem agendada uma atividade normal para esta sexta-feira (04.10) e no fim-de-semana fará "showmícios" em todas as capitais distritais.

Daniel Chapo, candidato presidencial da FRELIMO, em campanha eleitoral em Manica Foto: Bernardo Jequete/DW

Cassene Fombe, secretário provincial do partido no poder, disse que as atenções do encerramento da campanha estarão viradas para os comícios em todos distritos da província de Manica.

"Domingo, dia do encerramento, vamos já ter atividades fortes que serão mais showmícios. Já na cidade de Chimoio estará o membro da comissão política, camarada primeiro secretário e a cabeça de lista a encerrar o processo no Chimoio", disse.

Já o partido RENAMO em Manica suspendeu as atividades normais da campanha para esta sexta-feira (10.04), visando refletir sobre algumas atividades internas e desenhar estratégias para o encerramento.

O diretor da campanha, Azevedo Monteiro, disse que as atividades vão retomar no sábado em todos os locais da província: "No domingo nós estamos a prever realizar uma marcha que vai partir numa das nossas delegações políticas e vai desaguar num dos pontos que nós estamos a analisar que vai culminar com um comício popular alusivo ao encerramento da campanha."

Lutero Simango, candidato presidencial do MDM, em campanha eleitoral em Manica Foto: Bernardo Jequete/DW

Já o Movimento Democrático de Moçambique (MDM) está focado em atividades de campanha nos distritos da província e marcha pela cidade de Chimoio no próximo domingo (06.10).

Elisa Madiris, delegada provincial e cabeça de lista para o cargo de governadora de Manica pelo MDM, disse vai continuar a persuadir o eleitorado em todos os cantos da província.

"Eu estou a caminho, estou a sair de Machaze e vou a Mossurize. Sexta vou trabalhar em Mossurize, sábado regresso para Chimoio e domingo de manhã vou fechar a campanha em Manica, e à tarde fecho na cidade de Chimoio", adiantou.