Tensão em Angola: Polícia impede aglomerações no Cazenga e detém jovens

Um dispositivo policial de cerca de duas dezenas de elementos concentrou-se esta segunda-feira junto do local onde estava agendada uma conferência de imprensa de ativistas para contestar os resultados eleitorais de 24 de agosto.

Membros do movimento Sociedade Civil Contestatária pretendiam apresentar a sua posição sobre "desenvolvimentos do processo eleitoral e a detenção de ativistas", na sequência das eleições gerais. Mas a polícia ocupou o espaço e impediu aglomerações e até a presença de jornalistas.

"O tom no contacto com os jornalistas foi agressivo e ameaçador. Dizem ter indicação para impedir qualquer manifestação", relata o o enviado especial da DW a Luanda. "Obrigaram a comunicação social presente a sair do local", acrescenta António Cascais.

Há informações de que foram detidos 36 jovens que pretendiam participar em manifestações. Vão a julgamento sumário esta segunda-feira.

Clima de tensão em Angola

O ambiente em Luanda é tenso. A Comissão Nacional Eleitoral (CNE) de Angola aprovou a ata do resultado final das eleições de 24 de agosto, numa reunião que decorreu esta madrugada. Ainda hoje deverá ter lugar na sede da CNE uma conferência de imprensa.

Dos 11.153 votos reclamados, 7.925 foram considerados válidos. Destes, foram atribuídos 4.360 ao Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) e 2.935 à União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), com os restantes a serem distribuídos pelos outros partidos.

Segundo dados divulgados anteriormente pela CNE, quando estavam escrutinados 97,03% dos votos das eleições realizadas na passada quarta-feira (24.08), o MPLA, no poder desde 1975, obtivera 3.162.801 votos, menos um milhão de boletins escrutinados do que em 2017, quando obteve 4.115.302 votos.

Já a UNITA registara uma grande subida, elegendo deputados em 17 das 18 províncias e obtendo uma vitória histórica em Luanda, a maior província do país, conseguindo até então 2.727.885 votos, enquanto em 2017 obtivera 1.800.860 boletins favoráveis.

A UNITA contestou na sexta-feira (26.08) uma possível vitória do MPLA, indicando que estava a desenvolver uma contagem de votos paralela, com base nas atas síntese provenientes das 18 províncias do país. O líder da UNITA, Adalberto Costa Júnior (ACJ), pediu uma comissão internacional para comparar as atas eleitorais na posse do partido com as da CNE.