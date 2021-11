Templo é um edifício dedicado ao culto de uma religião.

Um templo é uma estrutura arquitetónica ao serviço de uma religião, fé ou crença. Algumas tradições religiosas dão nomes específicos aos seus templos, como igreja - no caso da fé cristã -, sinagoga - no caso do judaísmo - ou mesquita - no caso do islão. Um templo é uma monumento em honra de uma divindade ou qualquer lugar sagrado ou venerável. No caso do budismo, o templo refere-se a um local destinado à prática religiosa budista, onde se reúnem as chamadas três jóias nas quais os budistas procuram a salvação: Buda, Darma e Sanga. A sua estrutura varia de região para região, sendo constituída pelo edifício e terreno envolvente.