Tempestade Freddy gera alerta no Canal de Moçambique

O Instituto Nacional de Meteorologia de Moçambique (INAM) alertou neste domingo (05.03) que a tempestade tropical Freddy, classificada até ao momento como moderada, deverá ganhar força nesta segunda-feira no Canal de Moçambique.

De acordo com um documento publicado na página do Instituto Nacional de Gestão do Risco de Desastres (INGD) no Facebook, o alerta destina-se à Marinha, visto que a tempestade deverá agitar o mar.

Ainda de acordo com o alerta, a tempestade continuar a mover-se numa velocidade de 13 quilómetros por hora "em direção a sudoeste da costa de Madagáscar”, podendo atingir o estágio de tempestade tropical severa na segunda-feira.

O INAM prevê a continuação da ocorrência de ventos fortes, que, segundo o documento na página do INGD, "poderão agitar o estado do mar e gerar ondas de até 10 metros de altura".

Além disso, o INAM prevê chuvas fortes sobre o oceano.

Devido à situação, as autoridades recomendaram a tomada de medidas de precaução e segurança.

A tempestade tropical Freddy atingiu Moçambique há alguns dias, deixou um rasto de destruição em vários distritos e provocou sete mortes, segundo divulgou o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA).