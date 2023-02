Tempestade Freddy deixa 3.300 sem energia em Moçambique

A tempestade tropical Freddy deixou cerca de 3.300 clientes da Eletricidade de Moçambique (EDM) sem energia na província de Inhambane, sul do país, anunciou este sábado (25.02) a empresa pública em comunicado.

A tempestade derrubou 21 postes de média tensão e destruiu um posto de transformação, afetando os distritos de Vilanculo, Inhassouro, Mabote, Massinga e Funhalouro.

"Equipas técnicas da EDM estão no terreno, a intervir na rede para reposição gradual" da energia, mas as condições atmosféricas adversas e a inacessibilidade de alguns locais "têm sido os maiores obstáculos", anuncia a empresa.

"O custo total para a reposição dos danos causados em Inhambane é de 6,6 milhões de meticais (cerca de 100 mil euros)", concluiu.

A tempestade tropical Freddy provocou na sexta-feira estragos em dois centros de saúde e 24 salas de aula, segundo um balanço preliminar das autoridades, sem registo de vítimas.

Segundo os serviços meteorológicos, a tempestade perdeu força e dirige-se para o interior do país e depois para o Zimbabué, mantendo, no entanto, potencial para provocar chuva intensa nos próximos dias.

A previsão mantém em alerta o sul do país, onde os caudais dos rios estão elevados e os solos encontram-se saturados com as cheias registadas desde o início do mês, especialmente em Maputo e arredores.

A depressão que na sexta-feira chegou a Moçambique atravessou esta semana a ilha de Madagáscar no estado de ciclone tropical, provocando sete mortes e afetando 78.000 pessoas.