20 de Julho de 2021- Manhã

Aumento de casos de internamentos pela Covid-19 preocupa as autoridades de saúde de Moçambique. Na província angolana de Bengo, pacientes no Hospital Provincial são obrigados a levar um telemóvel digital para ter acesso aos serviços de raio X. Na África do Sul, retomou ontem o julgamento do ex-presidente, Jacob Zuma.