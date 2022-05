MEDIATECA

Teen Mentors: Ajudar os jovens moçambicanos a mudar o mundo

Neste episódio do Crónicas Africanas ficamos a conhecer Charzade Araújo e o seu Teen Mentors. A escritora moçambicana acredita que os adolescentes podem mudar o mundo - mas precisam de confiança e assertividade. Com um projeto de mentoria, tem ajudado muitos jovens no campo da inteligência emocional e nas habilidades sociais para que façam as melhores escolhas na vida pessoal e profissional.