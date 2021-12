MEDIATECA

Team Lioness: A primeira unidade de guardas- florestais feminina do Quénia

A base da "Equipa das Leoas" situa-se junto aos terrenos comunitários em redor do Parque Nacional de Amboseli. As mulheres que integram esta unidade de guardas-florestais feminina são selecionadas com base no nível de ensino, aptidão física e interesse na proteção da vida selvagem.