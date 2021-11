A Tanzânia, oficialmente República Unida da Tanzânia, um país da África Oriental cuja língua oficial é o suaíli. A maior cidade do país é Dar Es Salaam, embora a capital seja Dodoma.

A Tanzânia é um país limitado a norte pelo Uganda e pelo Quénia, a leste pelo Oceano Índico, a sul por Moçambique, Malawi e Zâmbia, e a oeste pelo Burundi, Ruanda e República Democrática do Congo. A Tanzânia é ainda constituída pelo arquipélago de Zanzibar, situado ao largo do continente no Oceano Índico. O nome Tanzânia é a amálgama das palavras "Tanganica" e "Zanzibar". Os dois estados foram unidos em 1964, formando a República Unidade de Tanganica e Zanzibar, posteriormente designada com o seu atual nome. A Tanzânia foi uma colónia alemã entre a década de 1880 até 1919, tornando-se parte do império britânico até 1961, ano da sua independência. Julius Nyerere do Chama cha Mapinduzi (CCM) ou “Partido da Revolução” foi Presidente do país desde a independência deste território em 1962 até 1985. Abrigou centros da FRELIMO durante a luta contra o colonialismo português. Hoje, o país é membro da Comunidade da África Oriental – CAO (em inglês: East African Community - EAC).