Tanzânia: Mais de 100 mortos em naufrágio no Lago Vitória

Paraíso natural da Tanzânia em perigo

Extração de urânio no sul

Alvos de críticas são também as concessões da Governo tanzaniano para pesquisar as reservas de petróleo e gás, além de uma mina de urânio na zona sul de Selous. O material radioativo deverá ser separado da rocha a montante do rio Rufiji. Já começaram as primeiras perfurações. A WWF alerta que água contaminada poderá penetrar no solo e misturar-se nos lençóis de água subterrâneos.