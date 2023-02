Tanques: Alemanha começa a formar soldados ucranianos

O exército alemão inicia esta semana a formação de soldados ucranianos que vão operar carros de combate Leopard 2. Espera-se que militares regressem à frente de combate na Ucrânia, já com os blindados, no final de março.

O curso durará entre seis e oito semanas e terá lugar na base militar de Münster, no noroeste da Alemanha, segundo a revista alemã Der Spiegel.

Os primeiros militares ucranianos que receberão a formação já estão na Alemanha. Parte dos soldados vem da frente de batalha, perto da cidade de Bakhmut, na região de Donetsk, no leste da Ucrânia.

O exército alemão (Bundeswehr) organizou um programa de instrução acelerado, no qual os soldados aprenderão as bases fundamentais para uso dos Leopard 2 e as possibilidades de combinar a ação com a dos blindados de defesa Marder.

O curso transmitirá apenas o essencial, uma vez que o treino para uso dos carros de combate Leopard 2 dura vários anos.

Segundo os planos do exército alemão, os militares deverão regressar à frente de combate, já com a instrução feita e com os carros de combate em fins de março.

Apoio militar

No passado dia 25 de janeiro, o Governo alemão decidou disponibilizar à Ucrânia 14 dos seus 62 tanques Leopard 2. Outros carros de combate do mesmo modelo serão fornecidos por mais países aliados.

De acordo com a revista Der Spiegel, desde o início da guerra, 1.500 soldados ucranianos receberam instrução na Alemanha sobre o uso de sistemas de defesa antiaérea, dos blindados de defesa Marder e dos morteiros Panzerhaubitze 2000.

Também em Münster, soldados ucranianos já estão a receber formação para o uso dos blindados de infantaria Marder.

Alemanha, Dinamarca e Holanda também formaram uma coligação para enviar à Ucrânia mais de 100 tanques Leopard 1, modelo fabricado a partir de meados dos anos 1960.