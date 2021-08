Talibãs reprimem protesto em defesa da bandeira do Afeganistão

Os talibãs reprimiram nesta quarta-feira (18.08) um protesto popular no leste do Afeganistão, que visava defender a bandeira do país, em que os manifestantes se opunham a substituí-la pela branca, com uma inscrição que representa os insurgentes e o Emirado Islâmico (EI) que foi implementado com a volta do grupo ao poder.

O ato aconteceu nas ruas de Jalalabad, capital da província de Nangarhar, uma das últimas cidades a ficar sob o controle dos radicais.

"Os talibãs dispararam contra os manifestantes e atingiram alguns fotojornalistas", conforme veiculou a agência de notícias afegã "Pajhwok", no Twitter.

Num primeiro vídeo, é possível ver um grande número de pessoas a percorrer as ruas de Jalalabad, segurando bandeiras do Afeganistão de diversos tamanhos.

Em seguida, é possível ver o começo da confusão, com tiros disparados para o alto, aparentemente, por supostos talibãs. Em seguida, é possível ver homens apavorados, se refugiando no interior de uma casa.

Ainda segundo a agência "Pajhwok", houve também uma manifestação favorável à bandeira afegã na cidade de Khost, também localizada no leste do território.

Retirada norte-americana criticada

O Presidente da República Checa, Milos Zeman, criticou esta quarta-feira

Milos Zeman, Presidente da República Checa

(18.08) os Estados Unidos e a NATO pela retirada militar do Afeganistão, onde acredita que os talibãs vão criar "um centro terrorista" para realizar ataques em todo o mundo.

Numa entrevista publicada hoje no portal digital Parlamentní listy, o chefe de Estado checo afirma que o "fracasso" da NATO no Afeganistão vai minar a confiança entre os aliados mais "pequenos" sobre a capacidade de resposta da Aliança Atlântica em caso de crise.



O Presidente checo diz ainda que os Estados Unidos perderam "prestígio" como líder mundial ao sair do Afeganistão e que os últimos acontecimentos levantam dúvidas sobre a legitimidade da existência da Aliança Atlântica.

Zeman acrescenta que investir na NATO é "um desperdício de dinheiro" e que, por isso, a República Checa deveria passar a concentrar os gastos na defesa nacional.

O chefe de Estado diz ainda que os talibãs garantem financiamento através do tráfico de ópio e que vão criar um "centro terrorista" para realizar ataques em todo o mundo.