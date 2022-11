Tainã Mansani

Em 2018, foi uma entre 30 jornalistas convidados para participar no programa "Dart Center's Early Childhood Reporting Institute", na Escola de Jornalismo de Columbia (EUA). Também esteve na Fundação Thomson Reuters, em 2019, onde participou no programa "Reporting on vulnerable Children in Care".

Tainã estudou Ciências Sociais na Universidade de São Paulo e, em 2017, tirou mestrado na Academia da Deutsche Welle em Bona (Alemanha). A sua tese detalha como os média - inclusive alemães - reportaram sobre as crianças de rua no Brasil durante os Jogos Olímpicos de 2016. Concluiu que, muitas vezes, os média reproduzem estereótipos de cor e género ao reportar sobre as crianças de rua. Entre as suas reportagens destaca-se a visita ao presídio feminino de Pirajuí, no Brasil, em que mostrou como vivem mães e gestantes presas e como os traumas sofridos por essas mulheres afetam frequentemente os seus bebés.

Atualmente, é apresentadora de rádio, editora online e de vídeos na redação Português para África da Deutsche Welle. Já trabalhou como editora no Instituto Socioambiental, uma das mais reputadas ONG brasileiras para direitos indígenas e preservação do meio ambiente. Como jornalista, desde 2011, também já foi produtora de TV na emissora pública alemã ZDF. Nasceu em São Paulo, Brasil.