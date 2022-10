Tabela Salarial Única: Ministra pede calma aos professores moçambicanos

"Tudo está a ser feito no nosso Governo no sentido de corrigir todas as descontinuidades que possam existir na implementação" da Tabela Salarial Única (TSU), declarou à comunicação social Carmelita Namashulua, à margem de um evento público em Maputo.

Em causa estão as queixas por parte de alguns funcionários públicos, incluindo professores, de irregularidades no seu enquadramento.

Ministra pede a professores que não abandonem alunos

Para a ministra, os erros no processo são compreensíveis, na medida em que se trata de um procedimento novo e que visa "trazer certa dignidade à função pública".

"Por isso, nós queríamos chamar a atenção aos nossos colegas professores para continuarem a dar aulas devidamente, continuem a preparar os nossos alunos para os exames que serão realizados no mês de novembro", afirmou a governante, acrescentando que o Ministério da Educação está em contacto constante com a Organização Nacional dos Professores (ONP).

"É importante termos calma, este é um processo inacabado. Como foi dito pelo nosso Governo, à medida em que formos implementando, vamos corrigindo também as irregularidades que possam surgir", frisou a governante.

A aprovação pelo Parlamento e promulgação pelo Presidente da República da nova TSU ocorreram depois de o documento ter sido devolvido pelo Executivo à Assembleia da República na sequência da deteção de "inconformidades".