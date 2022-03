VfL Bochum 1-2* Freiburg

Chegou ao fim o sonho do Bochum! Os golos surgiram apenas na segunda parte. Aos 51 minutos, Petersen fez o 0-1 para o Freiburg. Aos 64 minutos, Polter (foto) fez o empate de cabeça. O jogo foi para prolongamento e foi apenas decidido em cima do apito final, com Sallai a fazer o golo da vitória para o Freiburg (120'). * Após prolongamento