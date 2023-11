Taça da Alemanha: "Tomba-gigantes" na 2ª eliminatória

A DFB-Pokal (Taça da Alemanha) continua a ser uma aventura para as equipas de divisões inferiores à Bundesliga e um pesadelo para as equipas que militam na divisão de elite do futebol alemão.

Saarbrucken 2-1 Bayern Munique

Os campeões alemães rodaram metade da equipa para esta partida e as coisas não correram bem. Thomas Müller até marcou primeiro para a equipa da Baviera, mas a pouca agressividade e competitividade em campo do Bayern fez o Saarbrucken, da 3ª divisão, agigantar-se e resolver o jogo nos descontos das duas partes.

Aos 45+1, Sontheimer empatou o jogo e, no segundo tempo, aos 90+6, Gaus fez, porventura, o golo mais importante da história do 15º classificado da terceira divisão alemã.

Desde a última vez que o Bayern de Munique ganhou a Taça da Alemanha (2019/20), os campeões alemães já foram eliminados por duas vezes frente a equipas de divisões inferiores (Holstein Kiel, em 2021, e agora o Saarbrucken, em 2023). Sim, Müller, é para levar as mãos à cabeça!

Thomas Müller, jogador do Bayern Munique Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Wolfsburg 1-0 RB Leipzig

Grande vitória do Wolfsburg, a eliminar o atual bicampeão desta competição.

Cerny fez o único golo da partida aos 14 minutos da primeira parte. O RB Leipzig aproveitou para fazer descansar alguns dos habituais titulares, até porque está a chegar a semana decisiva da Liga dos Campeões. Mas o preço disso foi pago na Taça.

Wolfsburg eliminou o atual detentor do troféu, o RB Leipzig Foto: Andreas Gora/dpa/picture alliance

Sandhausen 2-5 Bayer Leverkusen

Tal como outras equipas da Bundesliga, o Leverkusen aproveitou para rodar o onze titular. Mas a brincadeira ia dando para o torto. Aos 60 minutos, o resultado estava em 2-2. Xabi Alonso não perdeu tempo e colocou em campo Xhaka, Wirtz, Grimaldo e Frimpong. Nos últimos cinco minutos, o Leverkusen marcou três golos e resolveu o problema. Mas ficou o aviso do Sandhausen...

Leverkusen venceu em casa do Sandhausen Foto: Jörg Halisch/dpa/picture alliance

Estugarda 1-0 Union Berlin

Onde vai parar o Union "Titanic" Berlin? A equipa da capital da Alemanha, com uma história digna de um conto de fadas nos últimos quatro anos, somou a 11ª derrota consecutiva para todas as competições. Undav fez o único golo da partida, em cima do minuto 45.

Freiburg 1-3 Paderborn

Mais um resultado surpreendente na 2ª eliminatória. O Freiburg, equipa de Liga Europa e top-5 na Bundesliga, foi eliminado por uma equipa da 2ª Bundesliga, de meio da tabela. Bilbija bisou e Muslija completou o resultado. Eggestein fez o golo de honra do Freiburg.

BVB 1-0 Hoffenheim

Vitória por margem curta, mas justa para o Borussia Dortmund. Um bom duelo entre duas equipas do top-6 da Bundesliga, mas com desfecho favorável para o Dortmund, dias antes de receber o Bayern de Munique, no "Der Klassiker" da 10ª jornada da Bundesliga. Marco Reus fez o único golo da partida perto do intervalo (minuto 43).

Marco Reus, do Borussia Dortmund Foto: Ralf Ibing/firo Sportphoto/dpa/picture alliance

Outros resultados da 2ª eliminatória:

Holstein Kiel 3-4 Magdeburg

Hertha Berlim 3-0 Mainz 05

Nuremberga 3-2 Hansa Rostock

Viktoria Colónia 0-2 Eintracht Frankfurt

Homburg 2-1 Greuther Furth

St. Pauli 2-1 Schalke 04

Arminia Bielefeld 1-2 Hamburgo

Borussia Monchengladbach 3-1 Heidenheim

Kaiserlautern 3-2 Colónia

Unterhaching 3-6 Fortuna Düsseldorf