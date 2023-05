Taça da Alemanha: RB Leipzig vs. Eintracht na final

O RB Leipzig, detentor do troféu, chega à segunda final consecutiva. Já o Eintracht Frankfurt procura repetir a conquista de 2018. Final joga-se a 3 de junho, no Olímpico de Berlim.

A 80ª edição da Taça da Alemanha vai ter uma final que promete ser equilibrada: RB Leipzig vs. Eintracht Frankfurt. A partida joga-se a 3 de junho no Estádio Olímpico de Berlim.

Dani Olmo fez 3 assistências e 1 golo Foto: Thomas Kienzle/AFP/Getty Images

Freiburg 1-5 RB Leipzig

Foi uma demonstração de força absoluta do 5º colocado da Bundesliga na casa do 4º. A luta por um lugar que dá acesso à Liga dos Campeões da próxima época está mais equilibrada do que foi este duelo.

Ao intervalo, o RB Leipzig já goleava por 0-4, com golos de Henrichs, Szoboszlai, Nkunku e Dani Olmo. Destaque para o jogador espanhol que, para além do golo, ainda fez três assistências.

No segundo tempo, o prodígio croata Gvardiol foi admoestado com um cartão vermelho direto, mas praticamente não "arranhou" a vitória do RB Leipzig. Gregoritsch ainda reduziu para 1-4, mas já para lá da hora, Szoboszlai, de penálti, fez o 1-5 final. Pelo segundo ano consecutivo, o RB Leipzig chega à final da DFB-Pokal e chega como campeão do troféu.

Kolo Muani soma 21 golos e 15 assistências em 41 jogos Foto: Ronny Hartmann/AFP/Getty Images

Estugarda 2-3 Eintracht

É a nova vez que o Frankfurt chega à final da Taça da Alemanha. As águias vermelhas tiveram muitas dificuldades para levar de vencida a equipa do Estugarda, atual 15º na Bundesliga.

Tiago Tomás, avançado português emprestado pelo Sporting Clube de Portugal, até deu vantagem à equipa da casa. Mas no segundo tempo, o Eintracht deu a volta à eliminatória.

N'Dicka, Kamada e Kolo Muani tranquilizaram a equipa visitante e garantiram a passagem à final da DFB-Pokal, troféu que conquistaram pela última vez em 2018. Millot ainda reduziu para o Estugarda, mas já foi tarde demais.