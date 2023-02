João Cancelo assiste na goleada do Bayern Munique

Os oitavos de final da DFB-Pokal (Taça da Alemanha) ainda vão a meio, mas já há quatro equipas apuradas para os quartos de final. Bayern Munique, RB Leipzig, Union Berlin e Estugarda já reservaram um lugar na próxima fase.

Mainz 0-4 Bayern Munique

Depois de três empates consecutivos na Bundesliga, o Bayern regressou às vitórias. Goleada num jogo desigual, com total domínio bávaro. Destaque para a estreia do português João Cancelo. Fez uma assistência para o golo de Choupo-Moting. Musiala, Sané e Davies fizeram os golos do Bayern Munique.

RB Leipzig não perde um jogo desde setembro de 2022 Foto: Christian Schroedter/IMAGO IMAGES

RB Leipzig 3-1 Hoffenheim

O RB Leipzig tem estado imparável. A última derrota sofrida foi a 17 de setembro de 2022.

Forsberg e Laimer abriram vantagem confortável ao intervalo. Kasper Dolberg ainda reduziu para o Hoffenheim a meio do segundo tempo, mas Timo Werner fechou o marcador em 3-1, aos 84 minutos, e selou a qualificação do RB Leipzig para os "quartos".

Union Berlin 2-1 Wolfsburgo

Prometia ser um dos duelos mais equilibrados dos oitavos de final.

Union Berlin segue para os quartos de final Foto: Uwe Koch/Eibner-Pressefoto/IMAGO

Mas o Union está, novamente, a fazer uma época acima das expetativas. O atual segundo classificado da Bundesliga até esteve a perder, com Waldschmidt a fazer o 0-1 logo aos cinco minutos. Mas o Union acabou por dar a volta ao resultado. Knoche empatou o jogo ainda no primeiro tempo. Na segunda parte, Behrens completou a cambalhota no marcador e deu a vitória aos "guerreiros" de Berlim.

Paderborn 1-2 Estugarda

Foi um domínio completo do Estugarda, que marcou os três golos da partida. Logo aos quatro minutos, Mavropanos foi infeliz e fez autogolo, dando vantagem ao Paderborn, 5º classificado da 2ª Bundesliga.

Serhou Guirassy fez o golo da vitória para lá da hora Foto: David Inderlied/dpa/picture alliance

No entanto, o domínio do Estugarda apenas se traduziu em golos na reta final da partida. Gil Dias, acabado de chegar do Sport Lisboa e Benfica, empatou aos 86 minutos, e já para lá da hora, aos 90+5, Guirassy fez o golo da vitória do Estugarda.