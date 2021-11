Borussia Mönchengladbach 5-0 Bayern Munique

Uma noite para recordar para os adeptos e equipa do Mönchengladbach e um resultado que não se via há 43 anos para o Bayern Munique. Aos 21 minutos, o Mönchengladbach já vencia por 3-0, com golos de Koné e bis de Bensebaini (foto). A defesa do Bayern parecia manteiga e o ataque do Gladbach não abrandou. Já na 2ª parte, Embolo também bisou e fechou o resultado em 5-0. Bayern eliminado!