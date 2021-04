Superliga morreu à nascença: O mundo rejeitou a competição dos ricos

Bayern a uma vitória de celebrar nono título consecutivo na Bundesliga

Lewandowski perto de bater mais um recorde

Após de um mês de fora devido a uma lesão, Lewandowski deverá regressar à competição diante do Mainz, no sábado. Com 35 golos em 25 jogos atual temporada na Bundesliga, o polaco de 32 anos poderá atingir a marca de 40 golos em uma única época. Um recorde que ainda pertence ao ícone do Bayern Gerd Müller em 1971/72. Em todas as competições, Lewa já marcou 55 golos em 47 aparições em 2019/20.