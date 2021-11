O Sudão é um país africano, cuja capital é Cartum e as línguas oficiais o árabe e o inglês. O Sudão faz fronteira com o Egito, Eritreia, Etiópia, Sudão do Sul, República Centro-Africana, Chade e Líbia.

O Rio Nilo divide o país em duas metades: a oriental e a ocidental. A sua religião é predominantemente o Islamismo Sunita. O Sudão é o terceiro maior país de África, depois da Argélia e da República Democrática do Congo. O país pertence à Organização das Nações Unidas (ONU), União Africana (UA), Liga Árabe, Organização da Conferência Islâmica (OCI) e Movimento de Países Não-Alinhados (MNA). O seu Presidente atual é Omar al-Bashir.